Мужчины в России стали чаще читать о семье и отношениях
Мужчины стали гораздо активнее читать книги о семье и отношениях, выяснили в книжном сервисе «Строки».
Так, за первое полугодие спрос на такую литературу вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Кроме того, в 10 раз вырос спрос у читателей, представляющих возрастную категорию 65+.
Чаще всего аудитория литературы о семье встречается в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В тематический топ-5 у мужчин вошли следующие книги: «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе» Ханако Симамуры; «Французские дети не плюются едой» Памелы Друкерман; «45 татуировок родителя. Мои правила воспитания» Максима Батырева; «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» Ольги Дулепиной; «Профессия - папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье» Елены Патрикеевой.
Ранее стало известно, что за первое полугодие 2025 года самым популярным романом у россиянок стал итальянский роман Франчески Джанноне «Почтальонша», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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