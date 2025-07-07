Мужчины в России стали чаще читать о семье и отношениях

Так, за первое полугодие спрос на такую литературу вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Кроме того, в 10 раз вырос спрос у читателей, представляющих возрастную категорию 65+.

Чаще всего аудитория литературы о семье встречается в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В тематический топ-5 у мужчин вошли следующие книги: «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе» Ханако Симамуры; «Французские дети не плюются едой» Памелы Друкерман; «45 татуировок родителя. Мои правила воспитания» Максима Батырева; «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» Ольги Дулепиной; «Профессия - папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье» Елены Патрикеевой.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2025 года самым популярным романом у россиянок стал итальянский роман Франчески Джанноне «Почтальонша», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

