Свадеб в Калужской области за год оказалось на 25% больше разводов

Около семи тысяч браков зарегистрировано в Калужской области за 2022 год. Такую статистику привело региональное управление органов записи актов гражданского состояния, подводя итог работы за отчётный период.

Всего за 12 месяцев было официально заключено 6928 брачных союзов. При этом цифра разводов оказалась меньше почти на четверть и составила 5320. В 2022 году в Калужской области родились 8564 ребёнка.

Согласно данным Росстата, в 2021 году в регионе было зарегистрировано 7020 браков и 5263 развода.

Директор департамента Счетной палаты по вопросам семьи Ольга Самарина рассказала ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о новой тенденции разводов. Россияне начали массово расторгать браки с целью снижения доходов на душу населения ради получения пособий.

