Психолог назвал незаконным запрет на посещение туалета во время урока
Педагоги не имеют права запрещать ребенку выходить в туалет во время урока. Об этом в интервью изданию «ФедералПресс» заявил психолог, лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой.
Во-первых, отметил он, случалось, что ребенок справлял нужду прямо в классе, во-вторых, у детей часто случаются расстройства ЖКТ, к тому же дети могут чаще ходить в туалет из-за небольшого объема мочевого пузыря и физиологических особенностей. Спижевой призвал учитывать, что подростки могут стесняться ходить в туалет на перемене, когда там находятся другие дети.
Психолог подчеркнул, что педагогов за запрет посещать туалет во время уроков могут оштрафовать по результатам проверки за нарушение прав учащихся.
Ранее клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко заявила, что если ребенка травят в школе, то для его психики необходимы добрые отношения дома, чтобы он чувствовал себя в безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru