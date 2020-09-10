Психолог: Мужчины больше расположены к суициду, чем женщины

В информационном агентстве "Национальная служба новостей" проходит пресс-конференция, посвященная проблеме самоубийств в России.

Руководитель филиала ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» «Телефон неотложной психологической помощи» 051 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Любовь Терневская заявила, что мужчины не привыкли обсуждать проблемы в отличие от женщин. По ее словам, это чаще приводит их к мысли о самоубийстве.

«Во время карантина число обращающихся за помощью увеличилось. Обращаются за помощью чаще всего взрослые люди. Мужчины обращаются с мыслями о суициде в три раза чаще, чем женщины. Мужчины вообще состоят в группе риска суицида. Они расположены к действию больше чем женщины. Что касается женщин, они обращаются чаще с целью обсудить проблемы. Они склонны об этом говорить, в отличие от мужчин. Для мужчин психологическая помощь рифмуется со слабостью, они менее свободно делятся переживаниями. Это как правило кризисные состояния. Люди думают о суициде как о выходе из какой-то очень сложной ситуации. Высок риск, если человек находится один. Различные службы являются хорошей поддержкой в профилактике против суицида», - отметила она.

Ежегодно 10 сентября проводится Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2019 год, ежегодно более 800 000 человек кончают жизнь самоубийством.

