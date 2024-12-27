Психолог Мустафина посоветовала ограничиться десятью целями в год

Психолог Эльнара Мустафина рассказала, как избежать ошибок при составлении списка целей на год и достичь желаемого. В беседе с «Газета.Ru» она подчеркнула важность соблюдения ряда принципов, чтобы избежать разочарований и лишней тревоги.

Эксперт отметила, что цели должны быть реалистичными и конкретными. На примере женщины по имени Анна Мустафина объяснила, как ставить задачи, которые действительно можно выполнить. Анна решила в будущем купить автомобиль и поставила себе задачу в этом году научиться водить. Она подробно определила параметры желаемого автомобиля и наметила конкретные шаги для достижения цели.