Психолог Мустафина посоветовала ограничиться десятью целями в год

Психолог Эльнара Мустафина рассказала, как избежать ошибок при составлении списка целей на год и достичь желаемого. В беседе с «Газета.Ru» она подчеркнула важность соблюдения ряда принципов, чтобы избежать разочарований и лишней тревоги.

Эксперт отметила, что цели должны быть реалистичными и конкретными. На примере женщины по имени Анна Мустафина объяснила, как ставить задачи, которые действительно можно выполнить. Анна решила в будущем купить автомобиль и поставила себе задачу в этом году научиться водить. Она подробно определила параметры желаемого автомобиля и наметила конкретные шаги для достижения цели.

Бизнес-психолог объяснила важность корпоративов для сотрудников

Мустафина также обратила внимание на важность энтузиазма. По ее словам, выбранные цели должны быть связаны с мечтами или увлечениями. Анна, например, всегда хотела водить автомобиль, и это мотивировало ее к действию, поскольку она видела, как это улучшит ее жизнь.

Психолог добавила, что важно понимать значимость каждой цели. Для Анны это была не просто покупка, а возможность быть более мобильной и самостоятельной, возить детей в школу или отправляться в путешествия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссиянеНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры