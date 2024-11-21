Психолог Миллер: Женщины выбирают партнеров на 30 лет старше из-за стабильности

Женщины выбирают партнеров на 30 лет старше из-за стабильности, заявила психолог Александра Миллер.

По ее словам, взрослые мужчины зачастую имеют стабильную карьеру и материальные ресурсы, что для многих женщин означает ощущение защищенности в браке, передает NEWS.ru.

При этом многие девушки влюбляются и в зрелость таких мужчин – с ними проще вести глубокие беседы, чего зачастую не бывает в отношениях с ровесниками, добавила она.