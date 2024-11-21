Психолог Миллер: Женщины выбирают партнеров на 30 лет старше из-за стабильности

Женщины выбирают партнеров на 30 лет старше из-за стабильности, заявила психолог Александра Миллер.

По ее словам, взрослые мужчины зачастую имеют стабильную карьеру и материальные ресурсы, что для многих женщин означает ощущение защищенности в браке, передает NEWS.ru.

При этом многие девушки влюбляются и в зрелость таких мужчин – с ними проще вести глубокие беседы, чего зачастую не бывает в отношениях с ровесниками, добавила она.

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Мужчины ищут партнершу в среднем на 11 лет младше, а женщины ищут мужчину их возраста или немного старше, заявил ранее директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин. По его словам, вероятность того, что любовь возникнет между мужчиной 40 лет и женщиной 30 лет сильно выше, чем любовь между юношей 18 лет и женщиной за 50. А мужчина в 50 лет в среднем ищет женщину от 30 до 38 лет.

Он также отметил, что в России растет тренд на «содержанство», от чего успешные мужчины бегут в поиске искренности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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