Психолог Мелехин рассказал, когда развивается слепота на лица
Эксперты, говоря о слепоте на лица, когда люди не видят их совсем или не узнают человека, могут иметь ввиду два совершенно разных состояния. Об этом сайту aif.ru заявил кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
По его словам, первое - это нарушение восприятия лиц, то есть лицевая агнозия, когда у человека всё в порядке со зрением, но он не может узнать в лицо ни кого-то другого, ни себя самого. Такое состояние объясняется наличием «различных аневризм, сосудистых аварий, инсультов».
Также лицевая агнозия бывает при деменциях, либо может являться следствием травмы, если повреждены определённые структуры мозга. Нередко к ней приводят психозы и ряд шизофренических расстройств.
Мелехин указал, что изменение памяти на лица - это совершенно другая проблема, где страдает не восприятие, а память. Причиной могут стать умеренные когнитивные нарушения, раннии формы деменции, депрессии или, например, болезнь Паркинсона.
«Оба эти состояния разные, но при этом высокодиагностичные... И в обоих случаях нужно обследование — неврологическое и нейропсихологическое — их надо проводить тщательно и детально, чтобы наладить качество жизни человека», - заключил эксперт.
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