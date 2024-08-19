Психолог Мелехин рассказал, когда развивается слепота на лица

По его словам, первое - это нарушение восприятия лиц, то есть лицевая агнозия, когда у человека всё в порядке со зрением, но он не может узнать в лицо ни кого-то другого, ни себя самого. Такое состояние объясняется наличием «различных аневризм, сосудистых аварий, инсультов».

Также лицевая агнозия бывает при деменциях, либо может являться следствием травмы, если повреждены определённые структуры мозга. Нередко к ней приводят психозы и ряд шизофренических расстройств.

Мелехин указал, что изменение памяти на лица - это совершенно другая проблема, где страдает не восприятие, а память. Причиной могут стать умеренные когнитивные нарушения, раннии формы деменции, депрессии или, например, болезнь Паркинсона.

«Оба эти состояния разные, но при этом высокодиагностичные... И в обоих случаях нужно обследование — неврологическое и нейропсихологическое — их надо проводить тщательно и детально, чтобы наладить качество жизни человека», - заключил эксперт.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила «Радиоточке НСН», что проявления агрессии и раздражительности у детей зависят от особенностей нервной системы конкретного ребенка, так как такие проблемы были у детей и до появления гаджетов.

