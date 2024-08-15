Ракова анонсировала старт бесплатных экскурсий в центры ментального здоровья
Москвичи и гости столицы могут посетить открытые экскурсии в новые центры ментального здоровья, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, посетить экскурсии в различные объекты соцсферы в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» можно совершенно бесплатно по предварительной регистрации.
Так, сходить в центры женского здоровья можно 29 августа и 5 сентября в 12:00. Центры московского долголетия москвичи смогут посетить в 11:00 с понедельника по субботу с 13 августа по 7 сентября.
Сходить в Единый центр поддержки можно в 10:00 21, 28 августа и 4 сентября. Помимо всего прочего, в ближайшее время у москвичей появится возможность первыми посетить Флагманский центр ГКБ №1 им. Пирогова, который откроют в этом году.
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