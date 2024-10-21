Психолог Ким рассказала, как можно обмануть полиграф

По её словам, с помощью дыхания можно повлиять на изменение пульса, что позволит обойти даже самый чувствительный прибор, однако для этого нужна практика.

Эксперт добавила, что ещё один популярный способ обмануть полиграф - причинение болезненных ощущений.

«Кнопка в руке — такой способ использовали исторические, политические ораторы. Это давало мозгу сконцентрироваться только на спиче», - заключила Ким.

Ранее полиграфолог Института психологии РАН Андрей Учаев заявил, что неподготовленный человек может выявить ложь лишь в 50% случаев, однако полиграф легко распознает её, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

