Психолог Федосимова одобрила реабилитацию раненых бойцов СВО вместе с женами

По её словам, при наличии между супругами эмоциональной привязанности, совместное прохождение реабилитации может сплотить и укрепить их семью, как, например, совместные роды.

Эксперт также отметила, что не все мужчины дисциплинированы и чётко следуют указаниям врачей, а жена будет контролировать ход лечения, благодаря чему реабилитация будет проходить быстрее и результативнее.

«Прекрасно, что жёнам дадут возможность приезжать к раненым, хоть и не все ею воспользуются», - заключила Федосимова.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт, разрешающий совместное проживание супруга или супруги с военным в рамках прохождения медицинской реабилитации, сообщает RT.

