Психолог Федосимова одобрила реабилитацию раненых бойцов СВО вместе с женами
Проходящий реабилитацию после ранения мужчина, к которому в госпиталь приедет жена, будет чувствовать себя нужным и любимым. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова.
По её словам, при наличии между супругами эмоциональной привязанности, совместное прохождение реабилитации может сплотить и укрепить их семью, как, например, совместные роды.
Эксперт также отметила, что не все мужчины дисциплинированы и чётко следуют указаниям врачей, а жена будет контролировать ход лечения, благодаря чему реабилитация будет проходить быстрее и результативнее.
«Прекрасно, что жёнам дадут возможность приезжать к раненым, хоть и не все ею воспользуются», - заключила Федосимова.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт, разрешающий совместное проживание супруга или супруги с военным в рамках прохождения медицинской реабилитации, сообщает RT.
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