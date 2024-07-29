Психолог Дугенцова: люди с низкой самооценкой не могут отказать другим в просьбе

Люди с низкой самооценкой испытывают трудности с тем, чтобы отказывать окружающим и говорить «нет». Об этом в беседе с NEWS.ru заявила психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, это может быть признаком необходимости обращения к специалисту. Это, по ее мнению, указывает на необходимость обратиться к психологу для работы над самооценкой, так как страх мнения других может заставлять делать то, что не нравится.