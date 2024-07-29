Психолог Дугенцова: люди с низкой самооценкой не могут отказать другим в просьбе
Люди с низкой самооценкой испытывают трудности с тем, чтобы отказывать окружающим и говорить «нет». Об этом в беседе с NEWS.ru заявила психолог Дарья Дугенцова.
По ее словам, это может быть признаком необходимости обращения к специалисту. Это, по ее мнению, указывает на необходимость обратиться к психологу для работы над самооценкой, так как страх мнения других может заставлять делать то, что не нравится.
Психолог пояснила, что нельзя постоянно обвинять себя за отказ, поскольку это не делает человека эгоистом или неспособным к сочувствию.
Дугенцова заключила, что помощь другим следует предоставлять только тогда, когда это не наносит вреда собственным интересам и когда есть достаточно ресурсов, таких как свободное время и возможности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru