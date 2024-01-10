СМИ: В РФ зафиксировали рекордное число операций по стерилизации женщин

По информации издания, в 2022 году было проведено 15 тысяч подобных процедур, что составляет около 45 операций на 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет.

Уточняется, что в последний раз столь высокие показатели фиксировались в 2006 году, когда на стерилизацию решились 17 тысяч женщин. В последующие годы число процедур снижалось, однако в целом этот показатель вырос на 20% с 2010 года.

«Медвестник» отметил, что В России операцию по стерилизации женщин и мужчин разрешается проводить только по достижении гражданином 35 лет и при наличии не менее двух детей. Исключение составляют только те ситуации, когда процедура необходима по медицинским показаниям.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала построить карьеру и обеспечить материальную базу, а затем родить ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

