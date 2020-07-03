Психолог дала совет лишившимся из-за безденежья отпуска россиянам
Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН объяснила, что от стресса может избавить только уверенность в завтрашнем дне и накопленные сбережения.
У россиян не осталось денег на отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Так, каждый второй опрошенный отечественный турист посетовал на то, что отпуск ему планировать не на что. При этом 19% респондентов признались, что денег им в этом сезоне хватит «разве что только на поездки по области».
Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, что страх перед неопределенным будущим не уйдет от недели, проведенной на заграничном курорте. Более того, по ее словам, впоследствии может возникнуть стресс из-за потраченной суммы.
«Действительно, люди стали более агрессивны из-за коронавируса и ограничений. В дополнение ко всему поднимаются цены на ЖКХ, происходят какие-то изменения, людям сложно. Тем, кто собирался отдохнуть за границей, стоит посоветовать не волноваться и поискать варианты отдыха на территории России. У нас есть курорты и другие места. Кто-то отдыхает на даче, кто-то в парках, при желании отдохнуть люди могут найти варианты отдохнуть, причем даже бесплатно.
Другое дело, что стресс и такой ситуативный отдых – это немножко разные позиции. Когда к людям вернется уверенность в завтрашнем дне, когда они поймут, что угроза и опасность отступила, и они могут жить как прежде, постепенно наступит расслабление. А то, что они немного полежат на зарубежном пляже, не решит вопрос. У людей еще есть подозрение, что выделенные на предполагаемую поездку деньги могут еще понадобиться, потому что вокруг очень много разговоров, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. «А вдруг нас снова посадят на карантин, а вдруг мы потеряем работу?» Слишком много угроз, и они давят на психику. Сейчас людям сможет помочь только уверенность в будущем и какие-то накопления», - сказала она.
В июне стало известно, что российские туристы массово отказались от поездок на отдых в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Чуть менее половины путешественников приняли решение никуда не ездить в текущем году. Некоторые сообщили, что готовы отправиться в поездку по России, но исключительно из-за невозможности улететь за границу.
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