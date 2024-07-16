Психолог Бахтеева: Отдых на даче целительно воздействует на психику человека
Отдых на даче оказывает целительное воздействие на психику человека, а также может «работать» как психотерапия. Об этом aif.ru заявила клинический психолог Рената Бахтеева.
По её словам, работа на дачном огороде не только помогает «разгрузить» голову, а также может настроить на преодоление каких-либо трудностей. Например, выращивание растений можно сравнить с преодолением привычек - сложно, но в итоге есть «простой, понятный, осязаемый» результат.
Также эксперт указала, что на даче, на природе, человек получает одновременно аудиальное, кинестетическое и визуальное наслаждение.
Кроме того, Бахтеева указала, что пребывание на природе помогает «войти в гармонию разума, души и тела», а простая прополка грядок может принести «психологическое исцеление».
«Мы отпускаем все заботы и фокусируемся только на простом линейном действии, на себе и собственных чувствах... когда мы пребываем в контакте с природой, в этот момент мы отключаем голову, ослабляем воздействие разума, слушаем тело», - заключила психолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru