Психолог Бахтеева: Отдых на даче целительно воздействует на психику человека

По её словам, работа на дачном огороде не только помогает «разгрузить» голову, а также может настроить на преодоление каких-либо трудностей. Например, выращивание растений можно сравнить с преодолением привычек - сложно, но в итоге есть «простой, понятный, осязаемый» результат.

Также эксперт указала, что на даче, на природе, человек получает одновременно аудиальное, кинестетическое и визуальное наслаждение.

Кроме того, Бахтеева указала, что пребывание на природе помогает «войти в гармонию разума, души и тела», а простая прополка грядок может принести «психологическое исцеление».

«Мы отпускаем все заботы и фокусируемся только на простом линейном действии, на себе и собственных чувствах... когда мы пребываем в контакте с природой, в этот момент мы отключаем голову, ослабляем воздействие разума, слушаем тело», - заключила психолог.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что затяжное одиночество может привести к ухудшению самочувствия, так как без общения с друзьями и близкими дофамин (гормон счастья) вырабатывается в меньшей степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

