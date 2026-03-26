США сняли санкции с «Беларуськалия» и ряда компаний

США исключили «Беларуськалий» и несколько других белорусских организаций из санкционных списков. Об этом свидетельствуют данные управления по контролю за иностранными активами минфина США.

Помимо «Беларуськалия», ограничения сняты с компании «Агророзквит», а также с ОАО «Белорусская калийная компания», отмечает издание «Профиль».