Психиатр рассказал о диете от слабоумия
Специальная диета и активный образ жизни могут снизить вероятность появления старческого слабоумия, заявил врач-психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба.
«Надо есть меньше животного белка. Снизить потребление мяса, жира. После 40-45 лет должна быть молочно-растительная диета, и тогда возможность развития атеросклероза сосудов головного мозга уменьшается», - отметил он в эфире «Радио 1».
По его словам, особенно важно следовать этим рекомендациям людям, в семье которых были случаи слабоумия, так как у них имеется генетической предрасположенности к склерозу.
Врач добавил, что вылечить от старческого слабоумия нельзя, однако медикаментозная терапия может существенно замедлить развитие болезни, поэтому важно обратиться за профессиональной помощью на раннем сроке заболевания.
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