Психиатр рассказал о диете от слабоумия

«Надо есть меньше животного белка. Снизить потребление мяса, жира. После 40-45 лет должна быть молочно-растительная диета, и тогда возможность развития атеросклероза сосудов головного мозга уменьшается», - отметил он в эфире «Радио 1».

По его словам, особенно важно следовать этим рекомендациям людям, в семье которых были случаи слабоумия, так как у них имеется генетической предрасположенности к склерозу.

Врач добавил, что вылечить от старческого слабоумия нельзя, однако медикаментозная терапия может существенно замедлить развитие болезни, поэтому важно обратиться за профессиональной помощью на раннем сроке заболевания.

