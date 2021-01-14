Психиатр рассказал о диете от слабоумия

Специальная диета и активный образ жизни могут снизить вероятность появления старческого слабоумия, заявил врач-психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба.

Эксперт рассказал, что поможет сохранять мозг молодым

«Надо есть меньше животного белка. Снизить потребление мяса, жира. После 40-45 лет должна быть молочно-растительная диета, и тогда возможность развития атеросклероза сосудов головного мозга уменьшается», - отметил он в эфире «Радио 1».

По его словам, особенно важно следовать этим рекомендациям людям, в семье которых были случаи слабоумия, так как у них имеется генетической предрасположенности к склерозу.

Врач добавил, что вылечить от старческого слабоумия нельзя, однако медикаментозная терапия может существенно замедлить развитие болезни, поэтому важно обратиться за профессиональной помощью на раннем сроке заболевания.

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ФОТО: pixabay.com
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