Эксперт рассказал, что поможет сохранять мозг молодым

Основатель и руководитель лаборатории когнитивных нейронаук MYBRAIN Игорь Долгушин рассказал, как сохранять мозг молодым и избежать старческого слабоумия. Об этом он сообщил в интервью «МИР 24».

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По словам Долгушина, при поддержке живой продуктивной интеллектуальной деятельности, шансы оставаться здравомыслящим в пожилом возрасте серьезно увеличиваются.

Он объяснил этот факт нейропластичностью головного мозга, которая позволят ему адаптироваться и создавать новые нейронные соединения. Таким образом, степень нагрузки на мозг напрямую влияет на его нейропластиность.

Долгушин привел в пример 90-летнюю жительницу Японии, которая по 8 часов в день играет в видеоигры. По его словам, это позволяет ей сохранять живость ума и повышает регенерацию нервных клеток.


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ФОТО: pixabay.com
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