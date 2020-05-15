Эксперт рассказал, что поможет сохранять мозг молодым

По словам Долгушина, при поддержке живой продуктивной интеллектуальной деятельности, шансы оставаться здравомыслящим в пожилом возрасте серьезно увеличиваются.

Он объяснил этот факт нейропластичностью головного мозга, которая позволят ему адаптироваться и создавать новые нейронные соединения. Таким образом, степень нагрузки на мозг напрямую влияет на его нейропластиность.

Долгушин привел в пример 90-летнюю жительницу Японии, которая по 8 часов в день играет в видеоигры. По его словам, это позволяет ей сохранять живость ума и повышает регенерацию нервных клеток.



