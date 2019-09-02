Психиатр призвал не связывать со школой суицид во время линейки
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН обсудил с НСН самоубийство школьника в Зеленограде.
В Зеленограде школьник покончил с собой во время праздничной линейки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Известно, что тело ребенка примерно двенадцати лет обнаружила женщина в лесополосе около школы утром 2 сентября. Рядом с трупом она нашла рюкзак. Обстоятельства смерти мальчика выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.
Несмотря на то, что мертвого ребёнка нашли во время праздничной линейки, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов призвал в эфире НСН не связывать предполагаемое самоубийство со школой.
«Что-то должно было накопиться. Мы же не знаем, что было до и почему. Сложно сказать, что школа, или родители, или еще что-то. Лето было, какая школа в это время?», — сказал он.
При этом собеседник НСН отметил, что сама школа обычно ребенка не пугает. Его могут пугать отношения в стенах школы, будь то с учениками или с учителями. Но подготовить ребенка к школе в этом плане очень сложно, если не невозможно, посетовал психиатр.
Напомним, 30 августа в Москва-реке нашли тело 48-летнего столичного бизнесмена. По данным СМИ, скончавшийся – президент Global Safe Group Денис Щепетьев. На теле следов насилия не было выявлено, предварительной причиной смерти названо самоубийство.
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