Психиатр призвал не связывать со школой суицид во время линейки

В Зеленограде школьник покончил с собой во время праздничной линейки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Известно, что тело ребенка примерно двенадцати лет обнаружила женщина в лесополосе около школы утром 2 сентября. Рядом с трупом она нашла рюкзак. Обстоятельства смерти мальчика выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Несмотря на то, что мертвого ребёнка нашли во время праздничной линейки, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов призвал в эфире НСН не связывать предполагаемое самоубийство со школой.

«Что-то должно было накопиться. Мы же не знаем, что было до и почему. Сложно сказать, что школа, или родители, или еще что-то. Лето было, какая школа в это время?», — сказал он.