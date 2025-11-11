Российские военны помогают армии Мали в борьбе с терроризмом
Военнослужащие Вооруженных сил России, входящие в состав «Африканского корпуса», активно сотрудничают с армией Мали в рамках операций по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил один из российских военнослужащих в комментарии RT.
Он подчеркнул, что бойцы ВС России «всегда и везде отстаивают интересы Родины» и работают в интересах Российской Федерации, взаимодействуя с малийскими вооруженными силами (FAM).
По словам военнослужащего, взаимодействие с армией Мали носит плотный и скоординированный характер, что позволяет успешно выполнять поставленные задачи.
Другой российский военный отметил, что быстро адаптировался к местному климату и добавил, что языковой барьер не мешает работе, поскольку многие жители Мали хорошо знают русский язык, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военны помогают армии Мали в борьбе с терроризмом
- Четырнадцать россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте
- СМИ: Британия перестала делиться с США разведданными о судах в Карибском море
- Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии
- Заплывшее лицо: Какие картинки напугают «начинающих» алкоголиков
- Верховный суд Италии рассмотрит апелляцию украинца по делу о «Северных потоках»
- Обязательная отработка отпугнёт абитуриентов от медвузов
- В Болгарии рассчитывают на полугодовую отсрочку санкций против «Лукойла»
- Временное «охлаждение» сим-карт не повлияет на связь в приграничных зонах
- Знакомый подтвердил сведения о травле убитого экс-мэра Самары и его супруги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru