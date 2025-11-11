Российские военны помогают армии Мали в борьбе с терроризмом

Военнослужащие Вооруженных сил России, входящие в состав «Африканского корпуса», активно сотрудничают с армией Мали в рамках операций по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил один из российских военнослужащих в комментарии RT.

Он подчеркнул, что бойцы ВС России «всегда и везде отстаивают интересы Родины» и работают в интересах Российской Федерации, взаимодействуя с малийскими вооруженными силами (FAM).