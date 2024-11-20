Психиатр назвал режиссера Горобца «русским Вайнштейном» из-за брака с 18-летней
В России режиссеры часто принуждают молодых девушек к отношениям, заявил психиатр Василий Шуров, комментируя предстоящую свадьбу 49-летнего Марка Горобца и 18-летней актрисы Александрины Олексюк.
«Юнгвальд-Хилькевич и Нодира Мирзаева. У них была разница 35 лет, и отношения начались, когда Нодира была несовершеннолетней. К сожалению, это наши Харви Вайнштейны, которые пользуются положением», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
По словам Шурова, в начале таких отношений мужчину могут пытаться «купить женщину». При этом молодых девочек подмечают на этапе кастинга на роль.
Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс сообщила «Радиоточке НСН», что нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет, допустима и разница в 12 лет, а вот 20 и более – это уже критично.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru