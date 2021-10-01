Психиатр назвал признаки зависимости ребенка от гаджетов
Зависимость ребенка от гаджетов проявляется в изменении характера, ребенок становится более лживым, применяет манипуляции, а также ищет любой способ контактировать с гаджетом, иначе становится раздражительным. Об этом «Известиям» рассказала врач-психиатр Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», кандидат медицинских наук Екатерина Наркевич.
По ее словам, у ребенка формируется зависимость, если при отказе от игр в гаджеты возникает тяжелое психоэмоциональное состояние, это необходимо замечать родителю.
При этом врач посоветовала не давать гаджеты ребенку до 7 лет, так как это нарушает работу центральной нервной системы, что может привести к серьезным последствиям.
Ранее врач-психиатр высшей категории Александр Федорович рассказал об опасности сна перед включённым телевизором. По словам специалиста, в это время мозг продолжает обрабатывать информацию, что ведёт к ухудшению качества отдыха и перегрузке нервной системы.
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