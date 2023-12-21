Психиатр-нарколог заявил, что алкоголизмом можно «заразиться
Заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов заявил, что здоровый человек может «заразиться» алкоголизмом, сообщает Газета.Ru.
По его словам, этому «способствует» тесное общение с алкоголиками. В результате посредством механизма индуцированного психоза происходит «заражение» истиной, что «алкоголь равно счастье».
Он привёл в пример вечеринки с употреблением спиртных напитков, в ходе которых здоровый человек, глядя на своих выпивающих друзей, может найти плюсы «в атмосфере искусственного психологического позитива».
«Формируется, пока в общих чертах, контекстное отождествление понятия «опьянение» с такими смыслами, как красивая жизнь, весёлая музыка, оптимизм, счастье», – пояснил эксперт.,
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих помогать алкоголикам и «страдающих винопитием», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru