Психиатр-нарколог заявил, что алкоголизмом можно «заразиться

По его словам, этому «способствует» тесное общение с алкоголиками. В результате посредством механизма индуцированного психоза происходит «заражение» истиной, что «алкоголь равно счастье».

Он привёл в пример вечеринки с употреблением спиртных напитков, в ходе которых здоровый человек, глядя на своих выпивающих друзей, может найти плюсы «в атмосфере искусственного психологического позитива».

«Формируется, пока в общих чертах, контекстное отождествление понятия «опьянение» с такими смыслами, как красивая жизнь, весёлая музыка, оптимизм, счастье», – пояснил эксперт.,

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих помогать алкоголикам и «страдающих винопитием», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

