«Прямую линию» с Путиным посмотрели более миллиона москвичей
Более одного миллиона жителей столицы посмотрели «прямую линию» с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследовательской компании Mediascope. При этом, как отметили эксперты, наибольшее внимание москвичей было приковано ко второй половине передачи. Напомним, 17-ая по счёту «прямая линия», которая состоялась накануне, продолжалась более четырех часов. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос.
Как отмечает «ФедералПресс», в частности, российский президент в ходе программы заявил, что он не инопланетянин и у него есть этому доказательства в лице его родных, близких и детей. В конце «Прямой линии» Путин подчеркнул, что ему не надоело быть президентом, иначе бы он не стал баллотироваться на новый срок.
Как ранее писала НСН, анализом поручений Владимира Путина по итогам «Прямой линии» займётся совет Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента. По словам Вячеслава Володина, обсуждение должно состояться в предстоящий понедельник, 24 июня. При этом он добавил, что депутаты уже работают по целому ряду направлений, которые глава государства обозначил в ходе «Прямой линии» 20 июня. В частности, о снижении давления на бизнес и сокращении заключения под стражу по экономическим делам. Кроме того, парламентарии изучают вопросы лекарственного обеспечения россиян.
Напомним, трансляцию «Прямой линии» вели Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Мир», «Россия-24», «Москва-24» и «360». При этом доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила более 52%.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Как Алибасов»: Москвич попал в реанимацию, выпив «Крота» вместо лимонада
- «Прямую линию» с Путиным посмотрели более миллиона москвичей
- Предстоящая ночь будет самой короткой в году
- ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
- В конгрессе США настаивают на новых санкциях против России