Как отмечает «ФедералПресс», в частности, российский президент в ходе программы заявил, что он не инопланетянин и у него есть этому доказательства в лице его родных, близких и детей. В конце «Прямой линии» Путин подчеркнул, что ему не надоело быть президентом, иначе бы он не стал баллотироваться на новый срок.

Как ранее писала НСН, анализом поручений Владимира Путина по итогам «Прямой линии» займётся совет Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента. По словам Вячеслава Володина, обсуждение должно состояться в предстоящий понедельник, 24 июня. При этом он добавил, что депутаты уже работают по целому ряду направлений, которые глава государства обозначил в ходе «Прямой линии» 20 июня. В частности, о снижении давления на бизнес и сокращении заключения под стражу по экономическим делам. Кроме того, парламентарии изучают вопросы лекарственного обеспечения россиян.

Напомним, трансляцию «Прямой линии» вели Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Мир», «Россия-24», «Москва-24» и «360». При этом доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила более 52%.

