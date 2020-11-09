Прозрачные маски VS сурдоперевод: как помочь глухим в пандемию

Необычный способ помощи в коммуникации слабослышащим и глухим людям в условиях пандемии коронавируса предложили в Подмосковье. Ношение масок затрудняет общение людей с такими ограничениями по здоровью.

За границей нашли выход из положения – маски из прозрачного материала позволяют продолжать общение на основе чтения по губам и мимики лица. Аналогичную практику считает необходимым внедрить глава Московского областного регионального отделения Всероссийского общества глухих Максим Барсуков.

«В первую очередь, такими масками должны быть обеспечены врачи в поликлиниках и других медицинских учреждениях, особенно врачи скорой помощи. Кроме того - продавцы продуктовых магазинов сотрудники аппаратов региональных отделений Всероссийского общества глухих», - заявил Барсуков в эфире «Радио 1».

По словам председателя подмосковного отделения ВОГ, в региональном Минздраве пока никак не откликнулись на соответствующую просьбу. Между тем в России уже существует такая практика - в Бурятии выпускают прозрачные маски.

Хотя производство таких средств защиты несколько дороже, Максим Барсуков выразил надежду, что государство не будет экономить на здоровье глухих граждан, и ближайшее время такие маски появятся повсеместно.

Впрочем, генеральный директор национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по вопросам социальной политики и делам инвалидов Александр Лысенко полагает, что прозрачные маски – это прошлый век. Сейчас любой житель Московской области может бесплатно воспользоваться помощью сурдопереводчика.

В Подмосковье функционируют специальная диспетчерская служба. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно отправить СМС-сообщение на номер +7 (903) 177-18-29 или позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 707-11-62. После этого глухие люди могут получить услуги сурдоперевода, контактируя с любым человеком – врачом, продавцом, сотрудником МФЦ и так далее.

Кроме того, все глухие сейчас бесплатно обеспечиваются смартфонами и видеочатом.

