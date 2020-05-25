Прожившую 5 лет в московской больнице девочку забрали из медучреждения

Девочку, которая с самого рождения жила в палате перинатального центра в Москве, забрали из медучреждения. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Девочку, пять лет прожившую в клинике Москвы, отдали органам опеки

«Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», - цитирует омбудсмена РИА Новости. Ярославская добавила, что не может раскрыть все детали из-за «определенных этических моментов».

В прошлом году стало известно, что в московском ПМЦ «Мать и дитя» вот уже пять лет, с самого рождения, проживает девочка. Родители отказывались забирать ее домой, при этом оплачивали проживание ребенка в медучреждении. Они утверждали, что девочка больна и нуждается в постоянном уходе, хотя на самом деле ребенок абсолютно здоров.

В феврале этого года по решению суда родители девочки были ограничены в родительских правах, ребенка передали в органы опеки. Девочке уже подобрали замещающую семью, сообщает RT.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ОпекаДетиМосква
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