Прожившую 5 лет в московской больнице девочку забрали из медучреждения

«Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», - цитирует омбудсмена РИА Новости. Ярославская добавила, что не может раскрыть все детали из-за «определенных этических моментов».



В прошлом году стало известно, что в московском ПМЦ «Мать и дитя» вот уже пять лет, с самого рождения, проживает девочка. Родители отказывались забирать ее домой, при этом оплачивали проживание ребенка в медучреждении. Они утверждали, что девочка больна и нуждается в постоянном уходе, хотя на самом деле ребенок абсолютно здоров.



В феврале этого года по решению суда родители девочки были ограничены в родительских правах, ребенка передали в органы опеки. Девочке уже подобрали замещающую семью, сообщает RT.

