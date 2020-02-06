Девочку, пять лет прожившую в клинике Москвы, отдали органам опеки
Девочку, живущую пять лет в Московском перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя», передали органам опеки. Таково решение Пресненского суда Москвы, вынесенное 5 февраля.
Ее родители, Татьяна Максимова и Юрий Зинкин, ограничены в правах, с них взысканы алименты. Родители на судебном заседании не присутствовали.
Девочка с рождения живет в ПМЦ, сообщает Москва 24. Она ни разу не выходила за пределы учреждения и не общалась со сверстниками. При этом родители все пять лет платили клинике порядка 1 млн рублей ежемесячно за содержание ребенка, а также покрывали расходы на двух нянь. В марте прошлого года клиника перестала получать плату за содержание ребенка.
В декабре 2019 года органы опеки и попечительства подали иск об ограничении родительских прав пятилетней девочки, сообщает «ФедералПресс». Частное медучреждение с марта стало судиться с родителями ребенка, требуя, чтобы они забрали дочь из клиники.
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