Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 15 172 рублей

Прожиточный минимум трудоспособных граждан России составит 15 172 рублей после индексации. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.



В свою очередь, прожиточный минимум для пенсионеров составит 11 970 рублей.

