Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 15 172 рублей
25 мая 202221:57
Прожиточный минимум трудоспособных граждан России составит 15 172 рублей после индексации. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.
В свою очередь, прожиточный минимум для пенсионеров составит 11 970 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru