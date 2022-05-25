Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 15 172 рублей

Прожиточный минимум трудоспособных граждан России составит 15 172 рублей после индексации. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.

В свою очередь, прожиточный минимум для пенсионеров составит 11 970 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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