«Божье наказание». Патриарх Кирилл раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть
Патриарх Кирилл в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что возвращение статуса мечети собору Святой Софии в Константинополе является Божьим наказанием патриарху Константинопольскому Варфоломею.
Предстоятель РПЦ отметил, что патриарх Варфоломей поддержал украинский раскол и введя раскольников в киевскую Софию «потерял Софию константинопольскую».
«Думаю, более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления, представить себе сложно, и последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик», - добавил патриарх.
Летом 2020 года Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей, сообщает RT. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе возобновились мусульманские службы.
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