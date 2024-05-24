Проверки вузов и школ в РФ заменили на профилактические визиты без штрафов

Кабинет министров России решил отменить проверки в так называемых «высокорисковых» учебных заведениях. Ревизии заменили на профилактические мероприятия, проинформировала пресс-служба правительства.

Данная мера призвана смягчить административную нагрузку на образовательные учреждения. Речь идёт как о государственных, так и негосударственных вузах, а также частных школах и детских садах, чья деятельность отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Как пояснили в кабинете министров, по результатам профилактического посещения нельзя будет применять штрафные и другие меры санкционного воздействия. Таким образом, выезд инспектора будет представлять собой выездную консультацию с указанием на выявленные нарушения.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до сих пор такого рода проверки были заменены на профилактические визиты только в бюджетных учреждениях образования.

