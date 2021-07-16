Проверки мер COVID-профилактики в Москве продолжат и после отмены QR-кодов

Проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 продолжатся в заведениях общественного питания Москвы на регулярной основе и после отмены обязательных QR-кодов. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он особо акцентировал внимание на том, что требования главных санитарных врачей России и Москвы остаются обязательными для исполнения. При этом система QR-кодов по-прежнему рекомендуется, хоть и в необязательном порядке, для применения в кафе и ресторанах.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве отменят обязательную систему проверки QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию, наличие антител, либо перенесённый коронавирус за последние полгода для обслуживания посетителей заведений общепита. По словам градоначальника, ситуация стабилизировалась и данная мера уже сыграла свою роль.

