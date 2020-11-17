Проверки электропроводки в квартирах могут сделать обязательными
Обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах могут ввести в России, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлану Разворотневу.
По ее мнению, стоит предусмотреть привлечение к персональной ответственности проверяющих, говорится в письме главе Минстроя Иреку Файзуллину. В настоящее время работоспособность и безопасность проводки отвечают жильцы, а ее состояние проверяется дважды в год. Согласно статистике, 80-90% пожаров в жилом фонде возникает из-за неисправности электросетей.
По словам экспертов, средний срок службы проводки не превышает 30 лет, однако большие нагрузки от современных электроприборов могут вывести ее из строя быстрее.
При этом гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко считает, что для начала нужно решить, за чей счет будет осуществляться контроль.
Напомним, комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг.
Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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