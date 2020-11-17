Проверки электропроводки в квартирах могут сделать обязательными

По словам экспертов, средний срок службы проводки не превышает 30 лет, однако большие нагрузки от современных электроприборов могут вывести ее из строя быстрее.

При этом гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко считает, что для начала нужно решить, за чей счет будет осуществляться контроль.

Напомним, комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

