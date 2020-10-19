Раскрыт масштаб предстоящего повышения тарифов ЖКХ
Размер платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах не должен превышать уровень годовой инфляции, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
В разъяснении ФАС, направленном в Российскую трехстороннюю комиссию, говорится, что предельный рост тарифов на электричество в 2021-2023 годах должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года.
Исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая уточнила, что тарифы увеличатся не более, чем на 4 процента в год.
Специалисты ФАС считают, что стоимость газа для всех категорий потребителей в 2021 году вырастет на 3,11 процента, в 2022 и 2023 годах - на 3,15 процента. Услуги связи в следующем году могут стать дороже на 3,7 процента, в 2022 и 2023 годах - на 4 процента.
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