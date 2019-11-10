Россиян проверят на диабет в торговых центрах

Аппараты для быстрой диагностики диабета и определения уровня холестерина в составе крови установили в торговых центрах России, сообщает газета «Известия».

Установка похожа на вендинговый аппарат по продаже еды и напитков. Статус по диабету и холестерину новый экспресс-анализатор определяет за три минуты. Пользователю необходимо «подуть в трубочку» и оплатить за анализ около 200 рублей.

Аппарат выдает заключение на основе анализа состава газов, выдыхаемых пациентов. Концентрация ацетона свыше 1,2 пропромилле может свидетельствовать о диабете, а повышенный уровень изопрена - о высоком уровне холестерина. Разработчики планируют расширить спектр услуг, чтобы установки позволяли диагностировать гастрит и язву желудка, отмечает RT.

Эксперсс-анализ не является 100-процентно верным, но может послужить поводом для более детального обследования, предупредили эксперты.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, почему «быстрая еда» может привести к диабету.