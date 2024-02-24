Протяженность автомобильных дорог выросла в России

Протяженность автомобильных дорог в России значительно выросла и на сегодня составляет 1 577 200 км. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря реализации таких проектов как автомобильная дорога М-12 «Восток», сократившая время в пути из Москвы до Казани с 12 до 6,5 часов, Крымский мост и многое другое. Об этом говорилось в рамках Дня транспорта на выставке Россия, что продолжает свою работу на ВДНХ в Москве.

Как отмечается, президент РФ Владимир Путин всегда отмечал важность развития российской транспортной системы, подчеркивая необходимость делать эту отрасль более современной.

На площадке отраслевого дня прошло заседание Общественного совета при Минтрансе России, а также подписание ряда документов, в том числе, соглашений о сотрудничестве Минтранса России с профсоюзами отрасли.

Завершила День транспорта концертная программа, демонстрация форменной одежды экипажей «Аэрофлота» и кулинарные шоу. Для посетителей работала интерактивная фотозона с использованием нейросетей.

