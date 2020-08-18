Адвокат потерпевших по делу Ефремова потребовал от него 1 рубль компенсации

«Грязные деньги нам не нужны!» - говорится в обращении родственников погибшего, которое озвучил Добровинский на суде.

По их словам, которые озвучил Добровинский, они хотят защитить маленьких людей «от богатых и зарвавшихся знаменитостей». Они называют себя в обращении простыми провинциальными жителями Рязани. «Но может быть, на таких как мы, держится наша страна», - приводится в трансляции газеты обращение родственников погибшего.

