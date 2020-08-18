Адвокат потерпевших по делу Ефремова потребовал от него 1 рубль компенсации

Адвокат Александр Добровинский, представляющий на суде по делу актера Михаила Ефремова интересы троих потерпевших - жены, младшего сына и брата погибшего, потребовал от Ефремова компенсацию морального вреда в 1 рубль, говорится в трансляции заседания суда на сайте «Комсомольской правды».

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«Грязные деньги нам не нужны!» - говорится в обращении родственников погибшего, которое озвучил Добровинский на суде.

По их словам, которые озвучил Добровинский, они хотят защитить маленьких людей «от богатых и зарвавшихся знаменитостей». Они называют себя в обращении простыми провинциальными жителями Рязани. «Но может быть, на таких как мы, держится наша страна», - приводится в трансляции газеты обращение родственников погибшего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудМихаил ЕфремовРоссия
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