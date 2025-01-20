Процесс банкротства кондитера Коркунова может завершиться в мае
Арбитражный суд российской столицы принял решение продлить до мая процедуру банкротства бывшего председателя совета директоров и совладельца Анкор банка, кондитера Андрея Коркунова. Таким образом, учтена просьба финансового управляющего, который обосновал её тем, что не спел выполнить все возложенные на него обязанности в рамках процедуры банкротства.
Теперь суд рассмотрит отчет о результатах реализации имущества Коркунова 22 мая. Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд отказал установить запрет предпринимателю на выезд за рубеж. Заявление о банкротстве кондитера от имени Анкор банка подало Агентство по страхованию вкладов.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сентябре 2020 года суд ввел в отношении Андрея Коркунова процедуру реструктуризации долгов. В марте 2021 года московский арбитраж признал его банкротом и инициировал процедуру реализации имущества.
Коркунов в 1993 году основал компанию по импорту кондитерской продукции, в сентябре 1999 года начал собственное производство. В декабре 2006 года он продал кондитерскую фабрику, после чего вместе с партнерами выкупил казанский Татэкобанк, переименованный в дальнейшем в «Анкор. Банк сбережений». Центробанк отозвал о кредитной организации лицензию в марте 2017 года.
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