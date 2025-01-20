Процесс банкротства кондитера Коркунова может завершиться в мае

Арбитражный суд российской столицы принял решение продлить до мая процедуру банкротства бывшего председателя совета директоров и совладельца Анкор банка, кондитера Андрея Коркунова. Таким образом, учтена просьба финансового управляющего, который обосновал её тем, что не спел выполнить все возложенные на него обязанности в рамках процедуры банкротства.

Теперь суд рассмотрит отчет о результатах реализации имущества Коркунова 22 мая. Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд отказал установить запрет предпринимателю на выезд за рубеж. Заявление о банкротстве кондитера от имени Анкор банка подало Агентство по страхованию вкладов.