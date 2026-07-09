Из Константиновки эвакуировали 10-летнюю девочку

Российские военнослужащие эвакуировали десятилетнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Девочку по имени София обнаружили военнослужащие Южной группировки войск в одном из подвалов. В результате налета украинских дронов на дом, где она проживала, погибли ее бабушка и дедушка. Они были основными попечителями ребенка, мать которого погибла. Сведений про отца у Софии нет.

Российские бойцы в течение месяца снабжали девочку продуктами и защищали от новых налетов беспилотников дом, где она находилась. После взятия города под контроль ВС РФ появилась возможность безопасной эвакуации ребенка.

Софию передали соответствующим службам. Ей оказывается необходимая помощь.

