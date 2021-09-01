Проценко заявил о естественном происхождении коронавируса
Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение, человечество и 200-300 лет назад периодически сталкивалось с эпидемиями и пандемиями. Об этом заявил главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
По его словам, люди могут научиться жить с коронавирусом, как научились жить с другими вирусами, в этом может помочь вакцинация.
Ранее разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.
В центре «Вектор», разработавшем российскую вакцину «ЭпиВакКорона», также заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады
- В Госдуме предрекли Украине статус «аграрной страны»
- Пловец Калина, выступавший за Россию и Украину, стал пятикратным паралимпийским чемпионом
- Путин заявил о создании в РФ 256 тысяч мест в яслях до конца 2023 года
- Ирина Безрукова отказалась стать депутатом Госдумы
- Школьник поправил Путина в ходе открытого урока
- Проценко заявил о естественном происхождении коронавируса
- СМИ: Каждый десятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей
- Стоимость контракта на развитие промзоны «Алтуфьевское шоссе» выросла на торгах в 86 раз
- CМИ: премьер-министр Японии не поехал на ВЭФ из-за отсутствия приглашения от РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru