Проценко заявил о естественном происхождении коронавируса

Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение, человечество и 200-300 лет назад периодически сталкивалось с эпидемиями и пандемиями. Об этом заявил главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, люди могут научиться жить с коронавирусом, как научились жить с другими вирусами, в этом может помочь вакцинация.

Ранее разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

В центре «Вектор», разработавшем российскую вакцину «ЭпиВакКорона», также заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19,

