Проценко: Вакцинированных в России недостаточно
В России недостаточно привитых от коронавируса, для достижения коллективного иммунитета доля вакцинированных должна быть 80%. Такое мнение выразил главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Я думаю, это вопрос к профессиональным эпидемиологам. В среднем говорят о том, что эта цифра должна стремиться к 80%", - цитирует врача «Интерфакс».
Кроме того, к числу заболевших от COVID-19 присоединятся пострадавшие от сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Проценко призвал россиян провести вакцинацию от гриппа, а также не терять предосторожность и соблюдать санитарные меры.
По данным Проценко, поднимать вопрос отмены обязательного ношения масок в России преждевременно. Специалист также рассказал, что среди пациентов Коммунарки преобладает штамм "дельта", который характеризуется более молодым возрастом пациентов и более скоротечным течением "с увеличением объема поражения легочной ткани".
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