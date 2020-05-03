Проценко рассказал об отличии российского сценария COVID-19 от итальянского

Эпидемия коронавируса в Италии развивалась по-разному в зависимости от региона — на севере сложилась катастрофическая ситуация с большим количеством смертей, на юге развитие эпидемии было более мягким, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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В распространение коронавируса COVID-19 происходит по своему уникальному сценарию, считает он. Москва как въездной хаб успела предпринять меры, помешавшие молниеносному распространению инфекции по всей стране, что дало системе здравоохранения 2-3 недели на то, чтобы перестроиться, приводит ТАСС объяснение Проценко.

В России подтвердились 134,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 16,6 тысячи пациентов, скончались 1280 человек. Максимальные показатели суточного прироста новых случаев заболевания отмечаются в первые дни мая.

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусВрачи
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