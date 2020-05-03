Проценко рассказал об отличии российского сценария COVID-19 от итальянского
Эпидемия коронавируса в Италии развивалась по-разному в зависимости от региона — на севере сложилась катастрофическая ситуация с большим количеством смертей, на юге развитие эпидемии было более мягким, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
В распространение коронавируса COVID-19 происходит по своему уникальному сценарию, считает он. Москва как въездной хаб успела предпринять меры, помешавшие молниеносному распространению инфекции по всей стране, что дало системе здравоохранения 2-3 недели на то, чтобы перестроиться, приводит ТАСС объяснение Проценко.
В России подтвердились 134,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 16,6 тысячи пациентов, скончались 1280 человек. Максимальные показатели суточного прироста новых случаев заболевания отмечаются в первые дни мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
135 тыс.+10 633 / сут.
Умерли
1 280+58 / сут.
Выздоровели
16 639+1 626 / сут.
- «Парадная» история. В Белоруссии готовятся к 9 мая
- Проценко рассказал об отличии российского сценария COVID-19 от итальянского
- Онищенко назвал условие для ослабления карантина после 12 мая
- Эпидемиолог Минздрава объяснил, когда наступит спад COVID-19
- Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Балтийск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru