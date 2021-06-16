Проценко рассказал о пациентах с COVID-19 после вакцинации

Большинство попавших в московскую ГКБ №40 в Коммунарке после прививки от COVID-19 получили только один компонент вакцины. Об этом рассказал главврач больницы Денис Проценко в прямом эфире в Instagram.

По словам специалиста, сбор статистики начался 30 декабря. Тогда был госпитализирован пациент, который ранее получил дозу вакцины от коронавируса. Проценко отметил, что всего в больнице было 136 таких пациентов, однако большинство из них получили лишь первый компонент.

При этом, как отметил врач, за это время лечение в Коммунарке прошли около 23 280 пациентов. Оправданной мерой введение обязательной вакцинации назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

