Проценко назвал вакцинацию способом заблокировать мутации COVID-19
Вакцинация от коронавируса является одним из путей блокирования мутации инфекции. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в беседе с радио «Комсомольская правда».
«Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов», — подчеркнул медик.
Кроме того, Проценко считает, что штаммы коронавирусной инфекции появились естественным путем.
«Можно было бы на этом спекулировать, если бы не было истории эпидемий в человечестве», — заявил главврач.
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