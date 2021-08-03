Проценко назвал вакцинацию способом заблокировать мутации COVID-19

Вакцинация от коронавируса является одним из путей блокирования мутации инфекции. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов», — подчеркнул медик.

Кроме того, Проценко считает, что штаммы коронавирусной инфекции появились естественным путем.

«Можно было бы на этом спекулировать, если бы не было истории эпидемий в человечестве», — заявил главврач.

