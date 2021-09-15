Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19

Лучшая программа реабилитации после коронавирусной инфекции доступна в Кавказских Минеральных Водах. Об этом заявил главный врач больницы № 40 Москвы Денис Проценко, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о реабилитации с понятно разработанной вместе с экспертами-пульмонологами концепцией.

Проценко подчеркнул, что он совместно с коллегами оценивает ситуацию с реабилитацией в регионах, на данный момент на курортах Кавминвод внедрены лучшие технологии.