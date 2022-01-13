Проценко: Из-за распространения «Омикрона» в Москве вновь откроется временный госпиталь

В рамках подготовки к росту заболеваемости из-за «Омикрона» в Москве начинают вводить в строй законсервированные койки для больных. Об этом сообщает «Радио России» со ссылкой на главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Отмечается, что он был закрыт в период спада заболеваемости.