Проценко: Из-за распространения «Омикрона» в Москве вновь откроется временный госпиталь
В рамках подготовки к росту заболеваемости из-за «Омикрона» в Москве начинают вводить в строй законсервированные койки для больных. Об этом сообщает «Радио России» со ссылкой на главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Отмечается, что он был закрыт в период спада заболеваемости.
Проценко добавил, что сейчас медработники проверяют аппаратуру и проводят ее техническое обслуживание. Количество лекарств и средств индивидуальной защиты рассчитано в зависимости от роста заболеваемости. По его словам, руководство госпиталя готово расширить штаб сотрудников в случае необходимости, в том числе и с помощью волонтеров.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости «Омикроном», поэтому граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с коронавирусом.
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