Рособрнадзор: Процедура ЕГЭ в 2021 году не изменится

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) Круглинский в эфире телеканала "Россия-1" напомнил, что сдающим экзамены нужно будет носить маски и перчатки, использовать санитайзеры, организаторы будут вынуждены дезинфицировать помещения. Все эти нововведения появились в прошлом году.

Чиновник подчеркнул, что дополнительных изменений в сравнении с предыдущим годом не будет.По его словам, принцип экзамена и структура заданий останутся прежними, так как это то, к чему готовились и учителя, и выпускники.

Агентство отмечает, что в Минпросвещения ранее назвали даты основного периода сдачи ЕГЭ, он пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительно сдать экзамены можно будет в период с 12 по 17 июля, а досрочная сдача отменена из-за пандемии коронавируса.

