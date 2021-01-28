Рособрнадзор: Процедура ЕГЭ в 2021 году не изменится
Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году из-за противоэпидемических мер останется такой же, как и в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Рособрнадзора Игоря Круглинского.
Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) Круглинский в эфире телеканала "Россия-1" напомнил, что сдающим экзамены нужно будет носить маски и перчатки, использовать санитайзеры, организаторы будут вынуждены дезинфицировать помещения. Все эти нововведения появились в прошлом году.
Чиновник подчеркнул, что дополнительных изменений в сравнении с предыдущим годом не будет.По его словам, принцип экзамена и структура заданий останутся прежними, так как это то, к чему готовились и учителя, и выпускники.
Агентство отмечает, что в Минпросвещения ранее назвали даты основного периода сдачи ЕГЭ, он пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительно сдать экзамены можно будет в период с 12 по 17 июля, а досрочная сдача отменена из-за пандемии коронавируса.
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