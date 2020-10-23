Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили около храма в Петровском парке

Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся. Похороны прошли в эту пятницу, 23 октября, на них присутствовали более тысячи человек, подчеркивает РИА Новости.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его отпевании, поскольку находится на карантине. Отпевание отца Дмитрия совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.