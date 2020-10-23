Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили около храма в Петровском парке
Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся. Похороны прошли в эту пятницу, 23 октября, на них присутствовали более тысячи человек, подчеркивает РИА Новости.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его отпевании, поскольку находится на карантине. Отпевание отца Дмитрия совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.
Напомним, Димитрий Смирнов скончался 21 октября. Весной он переболел COVID-19, а в конце сентября попал в реанимацию. Причиной смерти в РПЦ назвали давнее хроническое заболевание.
Протоиерей Смирнов был один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой неоднозначными высказываниями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе.
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