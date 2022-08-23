Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Никулинский районный суд Москвы оштрафовал запрещенного в служении протодиакон Андрея Кураева по делу о дискредитации вооруженных сил России. Богослов должен будет выплатить 30 тысяч рублей.
Причиной судебного разбирательства стала на данный момент удаленная статья в «Живом Журнале», в которой Кураев высказывал свое мнение о событиях на Украине.
«Что именно суд счел преступным в моей статье — не знаю», - написал протодиакон в своем «Живом Журнале». По его словам, мотивировочная часть судебного постановления не зачитывалась, в материалах дела конкретные слова или цитаты также отсутствовали.
Кураев добавил, что уезжать из России пока не планирует.
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