Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

«Что именно суд счел преступным в моей статье — не знаю», - написал протодиакон в своем «Живом Журнале». По его словам, мотивировочная часть судебного постановления не зачитывалась, в материалах дела конкретные слова или цитаты также отсутствовали.

Кураев добавил, что уезжать из России пока не планирует.



