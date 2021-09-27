«Против правил!» Эксперт возмутился повышением тарифов ЖКХ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Он поручил предусмотреть компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Крохин призвал граждан не надеяться на механизмы по поддержке малоимущих граждан.

«Критику насчет повышения тарифов ЖКХ будут пытаться сгладить тем, что, мол, малоимущим мы поможем. Но практика последних лет показывает, что даже действующий федеральный стандарт, согласно которому, если расходы на ЖКХ превышают 22% от всех доходов семьи, то государство должно помогать субсидиями, не работает. Государство должно оплачивать это превышение. Но во многих регионах этот механизм почему-то не работает. Люди в регионах жалуются, что у них зарплата 12 тысяч, а плата за ЖКХ 8 тысяч. Явное превышение этого стандарта, но, тем не менее, никакой помощи от бюджета они не имеют», - уточнил эксперт.

По его словам, недостаток средств в ЖКХ связан не с тем, что «население не платит», а с монополизацией отрасли и непрозрачным распределением ресурсов.

«Две главные проблемы, существующие в ЖКХ: это монополии и непрозрачность. Потери вызваны не тем, что население не платит, а непрозрачной системой распределения этих ресурсов. Человек никак не может влиять на эффективное использование финансового ресурса, потому что в ЖКХ одни монополисты, которые сами определяют, нужно или нет вам тепло. Недотоп или перетоп - неважно. Вам дают квитанцию, а вы за нее платите. Если не платите, с вас взыскивает судья. А в ЖКХ высокая платежная дисциплина. Обычно граждане сначала погашают долги по ЖКХ, а уже потом по остальным задолженностям. Поэтому повышение тарифов это всего лишь усиление гнета. Экономического гнета! Ведь что такое коммунальные услуги? Это плата за воздух. В нашем климате мы не можем жить без отопления. Не можем жить без ЖКХ. В отличие от Греции и других регионов, где можно автономно существовать. Это просто значит, что это плата за право жить в помещении. Но доходы у граждан нерезиновые. Невозможно на это всегда давить», - заключил Крохин.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники рассказал о скором повышении тарифов ЖКХ, так как «услуги некоторых предприятий ЖКХ стоят явно ниже себестоимости». Сообщается, что в свою очередь кабмин намерен снизить до 15% максимальную долю расходов на оплату ЖКХ в доходе семьи и компенсировать траты сверх этой нормы.

