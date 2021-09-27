«Против правил!» Эксперт возмутился повышением тарифов ЖКХ
Константин Крохин считает, что надеяться на ответные компенсации малоимущим не стоит.
Повышение тарифов ЖКХ для населения произойдет в нарушение всех действующих правил. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Ранее СМИ сообщили о готовящемся повышении тарифов ЖКХ выше уровня инфляции.
«Главная причина возможного повышения тарифов ЖКХ - недостаток средств в отрасли. На 80 миллиардов они не смогли собрать денег из-за того, что в двадцатом году были приняты меры поддержки населения, отмена пени. И по этой причине отрасль плохо подготовилась к зиме. И правительство пытается решить эту проблему за счет населения в нарушение действующих правил: а именно, что тарифы не должны повышаться больше одного раза в год, и тариф не должен повышаться более чем на уровень инфляции. Так вот сейчас идет попытка пересмотреть эти ограничения и попытаться повысить тариф значительно», - объяснил Крохин.
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Он поручил предусмотреть компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Крохин призвал граждан не надеяться на механизмы по поддержке малоимущих граждан.
«Критику насчет повышения тарифов ЖКХ будут пытаться сгладить тем, что, мол, малоимущим мы поможем. Но практика последних лет показывает, что даже действующий федеральный стандарт, согласно которому, если расходы на ЖКХ превышают 22% от всех доходов семьи, то государство должно помогать субсидиями, не работает. Государство должно оплачивать это превышение. Но во многих регионах этот механизм почему-то не работает. Люди в регионах жалуются, что у них зарплата 12 тысяч, а плата за ЖКХ 8 тысяч. Явное превышение этого стандарта, но, тем не менее, никакой помощи от бюджета они не имеют», - уточнил эксперт.
По его словам, недостаток средств в ЖКХ связан не с тем, что «население не платит», а с монополизацией отрасли и непрозрачным распределением ресурсов.
«Две главные проблемы, существующие в ЖКХ: это монополии и непрозрачность. Потери вызваны не тем, что население не платит, а непрозрачной системой распределения этих ресурсов. Человек никак не может влиять на эффективное использование финансового ресурса, потому что в ЖКХ одни монополисты, которые сами определяют, нужно или нет вам тепло. Недотоп или перетоп - неважно. Вам дают квитанцию, а вы за нее платите. Если не платите, с вас взыскивает судья. А в ЖКХ высокая платежная дисциплина. Обычно граждане сначала погашают долги по ЖКХ, а уже потом по остальным задолженностям. Поэтому повышение тарифов это всего лишь усиление гнета. Экономического гнета! Ведь что такое коммунальные услуги? Это плата за воздух. В нашем климате мы не можем жить без отопления. Не можем жить без ЖКХ. В отличие от Греции и других регионов, где можно автономно существовать. Это просто значит, что это плата за право жить в помещении. Но доходы у граждан нерезиновые. Невозможно на это всегда давить», - заключил Крохин.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники рассказал о скором повышении тарифов ЖКХ, так как «услуги некоторых предприятий ЖКХ стоят явно ниже себестоимости». Сообщается, что в свою очередь кабмин намерен снизить до 15% максимальную долю расходов на оплату ЖКХ в доходе семьи и компенсировать траты сверх этой нормы.
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