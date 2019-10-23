Эксперт: Депутат Госдумы занимается фейковым вбросом, говоря о смертях от вейпов

«Для людей далеких от этой проблематики осталось такое мнение, что эти два вида равны, что это даже хуже, чем табак. Но логика здесь элементарна. Есть продукты горения, есть пять тысяч химических субстанций, которые содержаться в дыме от сгораемого табака, как от любого сгораемого продукта, например, дров. Если этим дышать, то это рано или поздно может спровоцировать онкологические заболевания. В вейпах этого нет, там несколько чистых веществ – пропиленгликоль, глицерин и никотин. Нелепо считать, что это также вредно, как сигареты. А то, что об этом говорит депутат, для нас же хуже, что у нас такие депутаты», - пояснил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак».

Депутат от фракции «Единая Россия» Говорин также отметил, что в других странах возрастает показатель смертности из-за курения. В частности он привел в пример США и Корею. Максим Королев уверен, что это никак не связано с электронными сигаретами.

«Это уже откровенный фейковый вброс, если речь идет об электронных сигаретах. Смерти якобы от вейпов зафиксированы только в США (около 30 случаев) и то, там аппараты применяются как инструменты для курения марихуаны. Но, если применять их по назначению, то подобного не будет», - заключил собеседник НСН.

Ранее в Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты. Как рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды. По его словам, 95 процентов легальных сигарет не стоят меньше 90 рублей, поэтому можно было бы установить минимальную цену в 85 рублей, и каждый год с помощью специальной формулы получать новые значения. В эфире НСН Максим Королёв заявил, что введение единой минимальной цены не поможет в борьбе с нелегальной реализацией табачной продукции.





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