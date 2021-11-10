Против ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде из-за поцелуя комиков
Административное дело возбудили против телеканала ТНТ после показа в эфире поцелуя двух мужчин. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Романов.
«Ко мне поступило заявление от граждан о том, что в эфире шоу федерального телеканала ТНТ "Игра" присутствуют некие сцены, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», — рассказал парламентарий в беседе с ТАСС.
В связи с этим Романов обратился в прокуратуру, затем его обращение было передано в МВД для проведения первичной проверки, отмечает РЕН ТВ.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на копию протокола МВД, дело возбудили по факту административного правонарушения, подпадающего под статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Полиция проводит расследование.
В октябре на ТНТ в рамках юмористического шоу «Игра» показали поцелуй комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина, напоминает телеканал «360». Ряд общественных деятелей и депутатов остались недовольны эпизодом, посчитав, что канал пропагандирует нетрадиционные ценности и подрывает национальные устои.
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